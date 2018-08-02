Новосибирский филиал «РЖД Логистики» доставил трансформатор для восстановления работы Богучанской ГЭС 

Специалисты новосибирского филиала «РЖД Логистики» обеспечили клиенту комплекс транспортно-логистических услуг, включающих предоставление транспортера, железнодорожную перевозку со станции Красноярск-Северный до села Карабула Красноярского края, диспетчерский контроль на протяжении всего пути следования и подготовку всей необходимой документации, координацию автодоставки на «первой и последней миле».
Для доставки такого негабаритного (9,5х3,5х4,3 м) и тяжеловесного груза (207 тонн) потребовался специализированный подвижной состав грузоподъемностью 220 т. Перевозка трансформатора заняла 5 суток с учетом всех технологических и инфраструктурных ограничений.
Филиал уже длительное время осуществляет всестороннюю логистическую поддержку восстановительных работ на Богучанской ГЭС, начиная с завоза материалов и заканчивая поставками высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования.
«Главной задачей, поставленной заказчиком, было организовать весь проект за 20 суток в связи со срочной необходимостью замены резервного трансформатора. Очень рад, что нам удалось сработать максимально оперативно и помочь в решении проблемы электроснабжения Сибири, где в результате выхода из строя основного трансформатора на Богучанской ГЭС часть жителей Красноярского края могли остаться без света. Подобные логистические проекты особенно ценны для нас», — отметил директор филиала «РЖД Логистики» в Новосибирске Ярослав Вышиденко.