Новосибирский филиал «РЖД Логистики» доставил трансформатор для восстановления работы Богучанской ГЭС

Специалисты новосибирского филиала «РЖД Логистики» обеспечили клиенту комплекс транспортно-логистических услуг, включающих предоставление транспортера, железнодорожную перевозку со станции Красноярск-Северный до села Карабула Красноярского края , диспетчерский контроль на протяжении всего пути следования и подготовку всей необходимой документации, координацию автодоставки на «первой и последней миле».

Для доставки такого негабаритного (9,5х3,5х4,3 м) и тяжеловесного груза (207 тонн) потребовался специализированный подвижной состав грузоподъемностью 220 т. Перевозка трансформатора заняла 5 суток с учетом всех технологических и инфраструктурных ограничений.

Филиал уже длительное время осуществляет всестороннюю логистическую поддержку восстановительных работ на Богучанской ГЭС, начиная с завоза материалов и заканчивая поставками высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования.