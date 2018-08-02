Химмаш на месяц лишится одной из улиц из-за водопроводной сети 

Район Химмаш в Екатеринбурге почти на месяц останется без одной из улиц. Там перекроют движение в связи со строительством монолитной камеры для водопроводной сети, об этом сообащет в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
Движение на улице Профсоюзной, от Инженерной до въезда во двор дома №67, будет перекрыто с 4 августа. На участке дороги компания «АстраИнвестСтрой» будет прокладывать монолитные камеры для водопроводной сети. Ограничения продлятся почти месяц — до 31 августа.
Вместе с тем в других районах Екатеринбурга еще несколько улиц будут перекрыты на длительный период. Так, до 15 октября ограничено движение на Эксадронной, от Новосибирской до Ляпустина, и на Эксадронной, от переулка Дизельный до Патриса Лумумбы. Улица Эксадронная, от Ляпустина до переулка Дизельный, будет закрыта для автомобилей до 25 августа. Улица Военная, от Дорожной до Патриса Лумумбы, закрыта до 21 августа, переулок Широкий, от Щербакова до площади Жуковского, — до 1 сентября, улица Военная, от Дорожной до Патриса Лумумбы, — до 21 августа. Кроме того, до 25 августа ограничения введены на улице Софьи Ковалевской, в районе дома №4, и Баумана, от проспекта Космонавтов до Старых большевиков. Также до 21 декабря перекрыта улица Боевых дружин, от Февральской революции до Бориса Ельцина, до 1 октября — переулок Коллективный, от Аптекарской до Агрономической и до 30 сентября — переулок Сосновый, от Калинина до Уральских рабочих.