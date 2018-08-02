Химмаш на месяц лишится одной из улиц из-за водопроводной сети

Район Химмаш в Екатеринбурге почти на месяц останется без одной из улиц. Там перекроют движение в связи со строительством монолитной камеры для водопроводной сети, об этом сообащет в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал»

Движение на улице Профсоюзной, от Инженерной до въезда во двор дома №67, будет перекрыто с 4 августа. На участке дороги компания «АстраИнвестСтрой» будет прокладывать монолитные камеры для водопроводной сети. Ограничения продлятся почти месяц — до 31 августа.