Ещё
Химмаш на месяц лишится одной из улиц из-за водопроводной сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химмаш на месяц лишится одной из улиц из-за водопроводной сети 

АиФ Урал 35 минут назад
Фото: АиФ Урал
Район Химмаш в Екатеринбурге почти на месяц останется без одной из улиц. Там перекроют движение в связи со строительством монолитной камеры для водопроводной сети, об этом сообащет в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
Движение на улице Профсоюзной, от Инженерной до въезда во двор дома №67, будет перекрыто с 4 августа. На участке дороги компания «АстраИнвестСтрой» будет прокладывать монолитные камеры для водопроводной сети. Ограничения продлятся почти месяц — до 31 августа.
Вместе с тем в других районах Екатеринбурга еще несколько улиц будут перекрыты на длительный период. Так, до 15 октября ограничено движение на Эксадронной, от Новосибирской до Ляпустина, и на Эксадронной, от переулка Дизельный до Патриса Лумумбы. Улица Эксадронная, от Ляпустина до переулка Дизельный, будет закрыта для автомобилей до 25 августа. Улица Военная, от Дорожной до Патриса Лумумбы, закрыта до 21 августа, переулок Широкий, от Щербакова до площади Жуковского, — до 1 сентября, улица Военная, от Дорожной до Патриса Лумумбы, — до 21 августа. Кроме того, до 25 августа ограничения введены на улице Софьи Ковалевской, в районе дома №4, и Баумана, от проспекта Космонавтов до Старых большевиков. Также до 21 декабря перекрыта улица Боевых дружин, от Февральской революции до Бориса Ельцина, до 1 октября — переулок Коллективный, от Аптекарской до Агрономической и до 30 сентября — переулок Сосновый, от Калинина до Уральских рабочих.
АиФ Урал: последние новости
Известная уральская чиновница занялась оплодотворением На Урале женщина поплатилась свободой из-за алиментов для сына Градсовет решит, каким будет храм-на-берегу в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона98
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками66
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах72
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью796
Украинские военные заявили о масштабном «котле»59
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение