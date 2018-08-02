Ещё
Строителей «Гагарина» уличили в махинациях с госзакупками на 17 миллиардов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строителей «Гагарина» уличили в махинациях с госзакупками на 17 миллиардов 

Свободные новости 33 минуты назад
Фото: Свободные новости
Дагестанского подрядчикастроительства аэропорта «Гагарин» у села Сабуровка Саратовского района — АО «Мостоотряд-99» — уличили в преступном нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
Совместно с Федеральной антимонопольной службой и республиканским управлением ФСБ надзорный орган проверку соблюдения законодательства о закупках для государственных нужд.
«Установлено, что представители обществ с ограниченной ответственностью «Дорстройотряд-99», НПО «Дормост», «Бурбау», ИПТС — «Транспроект» и акционерного общества «Мостоотряд-99» заключили и реализовали между собой ограничивающее конкуренцию соглашение, позволяющее минимально снижать цену государственных контрактов, чем систематически искусственным путем обеспечивали «победу» своих организаций в электронных аукционах, — пишут прокуроры. — С августа 2016 по июнь 2018 года в результате проведенных по такой схеме года закупок в сфере строительства, ремонта (реконструкции), содержания и обслуживания дорог и сопутствующих объектов на территории Республики Дагестан, указанные лица незаконно извлекли доход в особо крупном размере, в сумме более 17миллиардов рублей».
Материалы проверки направили в следственные органы, и те возбудили уголовное дело по статье об ограничении конкуренции. Кроме того, антимонопольное дело возбудила ФАС.
Напомним, ранее в этом году в рамках расследования хищения бюджетных средств при реализации социальных программ на сумму почти в 100 миллионов рублей серия задержаний чиновников республиканского правительства прошла в Дагестане. Были задержаны врио председателя правительства, два врио заместителей председателя правительства республики и бывший министр образования Дагестана. После этого глава Дагестана Владимир Васильевотправил в отставкувсе республиканское правительство. Отставки и антикоррупционные расследования в республикепрокомментировалпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что «антикоррупционная кампания, начавшаяся в Дагестане, не ограничивается одним регионом».
Свободные новости: последние новости
Опубликован график подвоза воды в Ленинский и Кировский районы «Дождь»: Федеральные телеканалы не упоминают «ЧВК Вагнера» в сообщениях об убийстве журналистов День ВДВ. В Саратове на богослужение в храм пришли десять десантников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона102
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками66
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах73
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью797
Украинские военные заявили о масштабном «котле»58
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение