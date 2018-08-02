Строителей «Гагарина» уличили в махинациях с госзакупками на 17 миллиардов

Дагестанского подрядчикастроительства аэропорта «Гагарин» у села Сабуровка Саратовского района — АО «Мостоотряд-99» — уличили в преступном нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

«Установлено, что представители обществ с ограниченной ответственностью «Дорстройотряд-99», НПО «Дормост», «Бурбау», ИПТС — «Транспроект» и акционерного общества «Мостоотряд-99» заключили и реализовали между собой ограничивающее конкуренцию соглашение, позволяющее минимально снижать цену государственных контрактов, чем систематически искусственным путем обеспечивали «победу» своих организаций в электронных аукционах, — пишут прокуроры. — С августа 2016 по июнь 2018 года в результате проведенных по такой схеме года закупок в сфере строительства, ремонта (реконструкции), содержания и обслуживания дорог и сопутствующих объектов на территории Республики Дагестан , указанные лица незаконно извлекли доход в особо крупном размере, в сумме более 17миллиардов рублей».

Материалы проверки направили в следственные органы, и те возбудили уголовное дело по статье об ограничении конкуренции. Кроме того, антимонопольное дело возбудила ФАС.