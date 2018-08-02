В «Единой России» проверят бердских депутатов, чуть не отправивших Путину негативный отзыв на пенсионную реформу

пенсионной реформы

Для проверки местных единороссов направят региональную контрольную комиссию, сообщается на сайте

партии власти. Секретарь новосибирского отделения ЕР Валерий Ильенко отметил, что необходимо тщательным образом разобраться в ситуации сложившейся в Бердске.

На внеочередной сессии бердского горсовета депутат Елена Белова вынесла вопрос об отправке Владимиру Путину обращения об отмене пенсионной реформы. Большинство депутатов (15 из 27) поддержали это предложение, правда, отказались голосовать за отправку обращения поименно, поэтому негативный отзыв президенту РФ о пенсионной реформе не направили.

"Если не проводить изменения пенсионного законодательства, то случится ситуация, когда Пенсионный фонд окажется неплатежеспособным по обязательствам перед людьми, которые уже сейчас, по действующему законодательству, находятся на заслуженном отдыхе. Надо принимать какие-то решения. Поэтому мы готовы войти в состав рабочей группы Законодательного собрания и внести свои предложения", — заявил спикер Бердского горсовета Валерий Бадьин. Ранее он ранее высказывал свое личное несогласие с пенсионной реформой, отмечал

"Курьер. Среда. Бердск"

"У нас нет конкретных предложений изменить то или то. Мы просим пересмотреть, еще раз обратить внимание, посмотреть резервы наши. Не знаю, прислушаются или нет, но мнение мы обязаны высказать", — заявлял он.

В итоге Валерий Ильенко пояснил, что все предложения по пенсионной реформе будут включены в итоговую резолюцию, которая будет представлена в Центральный исполнительный комитет «Единой России».

"Также мы продолжим работу по обсуждению пенсионного законодательства в рабочей группе Законодательного собрания Новосибирской области . Второе чтение нового законопроекта по пенсионной системе в России пройдет осенью. Время достаточно, чтобы все подробно обсудить", — выразил уверенность Ильенко.