Супердержавы на морозе. Как встретились лидеры США и СССР во Владивостоке

Из аэропорта обе делегации ехали на поезде, так как самолёты садились на военном аэродроме Воздвиженка. Дело в том, что Владивостокский аэропорт не мог большие правительственные лайнеры. А если бы и получилось их посадить, то гостей пришлось бы везти 40 км по дорогам плохого качества до резиденции.

Шапка генсека

Перед центральной проходной аэродрома Воздвиженка построили высокую железнодорожную платформу, ветку провели от станции Уссурийск . Брежнев и Форд на поезде доехали до станции Санаторной, где находится санаторий Министерства Обороны СССР, в котором и происходили переговоры.

К приезду Брежнева и Форда готовилось всё Приморье. За четыре недели только во Владивостоке и Артёме на асфальтирование дорог и улиц потратили более одного миллиона рублей. Массово сносили ветхое жильё, более 700 семей получили новые квартиры.

Вместе с Брежневым и Фордом приехало 120 человек сопровождения, по 60 человек с каждой стороны. Готовили для них много. Все, что оставалось после ужина, отправляли в ресторан «Арагви».

В последний день Брежнев подарил Форду его портрет, вырезанный из дерева. Как утверждал президент Форд, Леониду Ильичу приглянулся его волчий жилет, о чём он ему и намекнул. Американец намёк понял, жилет отдал, а взамен получил шапку с головы генсека. Сегодня эта реликвия хранится в музее Форда в штате Мичиган.

Американцам очень понравился Владивосток, по которому для них провели экскурсию.

Равная безопасность

К 1970-м годам гонка вооружений достигла критической точки. Это понимали руководители ведущих стран мира, но остановить этот процесс могли только лидеры Советского Союза и США. Подготовка к очередному этапу переговоров об ограничении стратегического вооружения шла два года. Владивосток для подписания Договора выбрали не случайно. База мощного Тихоокеанского флота, город с рядом оборонных предприятий был закрыт для иностранцев. Появление в нем, кроме президента США, десятков сопровождающих лиц, журналистов, свидетельствовало о желании советского правительства смягчить международную обстановку, проявить доверие по отношению к партнеру. Это обстоятельство и определило место встречи, неофициальную программу переговоров.

Советский генсек и американский президент не стали откладывать начало переговоров, приступив к ним в вагоне поезда. Переговоры шли целый день. Встречу освещали около 70 корреспондентов крупнейших мировых изданий и 40 советских репортёров.

В ходе встречи было подписано Совместное советско-американское заявление, в котором стороны подтвердили намерение заключить новое соглашение по ОСВ (ограничению стратегических вооружений) на срок до конца 1985 года.

Основываясь на принципе равенства и одинаковой безопасности, новое соглашение включало ряд существенных ограничений. Обе стороны имели бы право располагать суммарным количеством пусковых установок баллистических ракет наземного и морского базирования, стратегических бомбардировщиков в 2 400 единиц. Обе стороны могли бы иметь в боевом составе не более 1 320 пусковых установок наземных и морских баллистических ракет, оснащенных разделяющимися головными частями с боеголовками индивидуального наведения. Доработать юридические детали, формулировки и заключить новое соглашение предполагалось до конца 1975 года. Не позднее 1980-1981 годов было намечено продолжить переговоры по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических вооружений на период после 1985 года.

КСТАТИ

Владивостокская договоренность явилась важнейшим шагом на пути ограничения гонки вооружений. Она устанавливала чёткие и равные долговременные пределы для количества носителей стратегического оружия СССР и США, впервые включая и дальнюю бомбардировочную авиацию. Впервые были положены лимиты на развёртывание разделяющихся головных частей, что являлось начальным шагом на пути ограничения качественной гонки вооружений.