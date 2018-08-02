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Мнимые инспекторы или Афера с доставкой на дом. Как не попасться?
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Мнимые инспекторы или Афера с доставкой на дом. Как не попасться? 

АиФ — Ульяновск 36 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Мошенники стучатся в дверь под видом пожарных инспекторов, представителей газовой службы, социальных и пенсионных работников. Что они ещё придумали?
МЧС не при чём  — За неделю, что я провела дома, ко мне приходило два сотрудника газовой службы и один пожарный инспектор. Первого пропустила в квартиру, второй и третий ушли сразу после того, как я сказала, чтобы огнетушители и дымоуловители мне не предлагали, иначе позвоню в полицию, — говорит по редакционному телефону жительница Ульяновска Наталья Михалёва. — А вот моей соседке, одинокой бабушке, продали-таки огнетушитель за 9 тыс. рублей, пригрозив предварительно штрафом за нарушение «противопожарных правил».
На активность псевдоинспекторов и псевдогазовиков откликнулось МЧС:
— Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки сотрудники МЧС России не оказывают, — прокомментировала ситуацию для СМИ 25 июля руководитель пресс-службы регионального МЧС Елена Сихарулидзе. — Если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Бороться можно
Ещё недавно мошенники приходили к старикам в образе заботливых соцработников: меняли им «старые» купюры на «новые», «изучали» условия жизни, а в итоге — обчищали до ниточки… Теперь эти джентльмены удачи настраивают более тонкие инструменты для работы с широкой аудиторией. Наверняка вы хотя бы раз видели в своём почтовом ящике или во дворе дома объявления с требованием установить газовый счётчик или срочно поверить водяные. Неустойчивое жилищно-коммунальное законодательство мошенникам на руку: оно так часто меняется, что пожилые люди уже не могут ориентироваться в его нюансах, а молодые просто не хотят.
— Тут надо различать мошенничество и недобросовестную конкуренцию, — говорит адвокат Григорий Каленов. — Если вам, жителю многоквартирного дома, навязывают огнетушитель, газовый счётчик под предлогом, что их нужно установить «по закону», то это явное мошенничество. А если некая компания развешивает объявления об установке водяных счётчиков, называя себя, скажем, «единой городской службой», то она просто вводит потребителя в заблуждение, и здесь есть признак недобросовестной конкуренции, потому что нет такой единой и единственной службы, а есть конкурентный рынок, и каждый волен выбирать, где заказать услугу.
Защищаться и защититься от мошенников можно и нужно, считает адвокат. Например, в начале 2000-х торговцы медицинскими приборами шли по домам со списками квартир, где живут пенсионеры и инвалиды, и навязывали им свой товар за приличные деньги. Потом выяснялось, что у чудо-техники масса противопоказаний, но вернуть её продавцам было практически невозможно. Долго, мучительно, но всё-таки сложилась судебная практика в пользу потерпевших. Поэтому писать заявления в полицию, в Роспотребнадзор, подавать иски в суд — всё это необходимо.
— А ещё нельзя заключать договоры и отдавать деньги сразу. Надо взять тайм-аут, позвонить в Роспотребнадзор, детям, посоветоваться, — говорит адвокат.
Фантазия мошенников неистощима, они проникают во все сферы жизни, не брезгуют никакими средствами. Редакция «АиФ» провела мини-опрос на сайте ul.aif.ru, который показал, что только 10% наших респондентов никогда в жизни не сталкивались с мошенниками. 48% ответили, что чаще всего мошенники их атакуют по телефону, 19% — что стучатся прямо в дверь, ещё 19% — что подходят на улице. И только 5% опрошенных считают, что чаще всего мошенники беспокоят их своей корреспонденцией, которая приходит с почтой.
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