Ещё
В Химках нарушили порядок проведения электронного аукциона по проведению дорожных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Химках нарушили порядок проведения электронного аукциона по проведению дорожных работ 

Вести Подмосковья 41 минуту назад
Пресс-служба Московского областного УФАС России сообщали, что была рассмотрена жалоба ООО «Зинтнер» на действия МБУ «Дирекция по управлению дорожным хозяйством и благоустройству» городского округа Химки и МКУ «Управление централизации закупок». В жалобе говорилось о том, что при проведении электронного аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в микрорайонах Левобережный, Фирсановка и Сходня, были совершены неправомерные действия со стороны вышеупомянутых организаций.
Согласно жалобе со стороны ООО «Зинтнер», организаторами торгов была неправомерно отклонена заявка компании на участие в электронном аукционе. Жалобы признана обоснованной. Нарушения должны быть устранены.
Вести Подмосковья: последние новости
Тимати считает, что его импровизированный ночной концерт никому не помешал Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона Пострадавшие от Urban Group будут митинговать 12 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона102
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками66
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах73
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью797
Украинские военные заявили о масштабном «котле»58
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение