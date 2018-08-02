В Химках нарушили порядок проведения электронного аукциона по проведению дорожных работ 

Пресс-служба Московского областного УФАС России сообщали, что была рассмотрена жалоба ООО «Зинтнер» на действия МБУ «Дирекция по управлению дорожным хозяйством и благоустройству» городского округа Химки и МКУ «Управление централизации закупок». В жалобе говорилось о том, что при проведении электронного аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в микрорайонах Левобережный, Фирсановка и Сходня, были совершены неправомерные действия со стороны вышеупомянутых организаций.
Согласно жалобе со стороны ООО «Зинтнер», организаторами торгов была неправомерно отклонена заявка компании на участие в электронном аукционе. Жалобы признана обоснованной. Нарушения должны быть устранены.