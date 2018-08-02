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В новом отопительном сезоне в Краснодаре запустят вторую очередь мощной котельной
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В новом отопительном сезоне в Краснодаре запустят вторую очередь мощной котельной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В отопительном сезоне 2018 — 2019 гг. в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара запустят вторую очередь мощной котельной. С помощью этого, котельная по ул. им. Генерала Трошева, 22 станет в полтора раза мощнее, что повысит качество теплоснабжения Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов и центра кубанской столицы, сообщает пресс-служба города.
По словам главы муниципалитета Евгения Первышова, увеличение производительности котельной необходимо этой части города, Восточно-Кругликовскомуи Московскому микрорайонам. Он отметил, что с реализацией проекта идет развитие системы теплоснабжения Краснодара в целом, а также повышение надежности работы во время отопительного сезона.
Заместитель главы города Евгений Зименко уточнил, что эта котельная БМК-250 закольцована с еще одной мощной котельной КРЭС-2, которая находится на ул. Ростовское шоссе, 12/7. Она также снабжает теплом дома в центральной части Краснодара. Так, увеличение мощности БМК-250 сможет разгрузить КРЭС-2.
«После пуска второй очереди мощность котельной БМК-250 увеличится на 50 Гкал/час и составит 150 Гкал/час. В отопительный период она обеспечивает теплоносителем около 300 многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах, прилегающих жилых массивах», — сказал главный инженер АО «Краснодартеплосеть» Николай Черкашин.
По его словам, сейчас уже реализуется заказ на проектирование и устройство фундаментов третьей очереди. Эти работы рассчитывают выполнить к октябрю 2018 года. Отмечается, что после установки еще двух котлов котельная выйдет на полную проектную мощность в 250 Гкал/час. В результате, она станет одной из трех самых мощных в стране. Это собираются реализовать в следующем году.
«ФедералПресс» напоминает, что в Ростовской области направят более 5,5 миллиарда рублей на подготовку к зиме.
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