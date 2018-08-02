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На «Речном вокзале» открылся новый торговый центр
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На «Речном вокзале» открылся новый торговый центр 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
Торговый комплекс «Река» открылся около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска — корреспондент НГС оказалась среди его первых посетителей. Большая часть помещений ещё не занята арендаторами — пока работают только несколько магазинов, включая DNS и «Хитэк», салон оптики «Новомир» и закусочная «Подорожник». На этажах работают островки с ювелирными изделиями, кондитерскими изделиями и аксессуарами для телефонов. Уже смонтирована вывеска для салона сотовой связи «МТС», но он ещё не открылся.
Попасть в новый ТЦ можно через три входа: один открыт со стороны улицы Восход, ещё два — со стороны Большевистской. Они открыты с 10:00 до 22:00.
Надземный пешеходный переход через Большевистскую, который строился вместе с ТЦ, пока не работает. Цокольный этаж и парковка на крыше ТЦ пока тоже не готовы принять посетителей.
Получить комментарии администрации ТЦ оперативно не удалось.
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