Профсоюз экспертов начинает проводить подготовку кандидатов перед государственной аттестацией в Ростехнадзоре

Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности начинает осуществлять подготовку кандидатов в эксперты перед государственной аттестацией в Ростехнадзоре . Об этом сообщается в обращении председателя организации Петра Каныгина, опубликованном на официальном сайте.

«Данный шаг является первым этапом создания комплексной системы Профсоюза ПБ по обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации в системе промышленной безопасности России », — говорится в обращении.

Прием заявок от членов профсоюза осуществляется на электронную почту info@pepb.ru и по телефону +7 495 532 32 83. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата, область подготовки и контактные данные.