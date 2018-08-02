Профсоюз экспертов начинает проводить подготовку кандидатов перед государственной аттестацией в Ростехнадзоре 

Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности начинает осуществлять подготовку кандидатов в эксперты перед государственной аттестацией в Ростехнадзоре. Об этом сообщается в обращении председателя организации Петра Каныгина, опубликованном на официальном сайте.
«Данный шаг является первым этапом создания комплексной системы Профсоюза ПБ по обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации в системе промышленной безопасности России», — говорится в обращении.
Прием заявок от членов профсоюза осуществляется на электронную почту info@pepb.ru и по телефону +7 495 532 32 83. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата, область подготовки и контактные данные.
Как сообщал RISKNEWS, ранее Пётр Каныгин заявил, что в системе обучения и подготовки квалификации, профсоюз намерен использовать базу хорошо зарекомендовавших себя учебных центров, в первую очередь УМК Ростехнадзора, Центр оценки квалификации ТПП России, СертиНК при МГТУ им. Баумана, ЗАО НТЦ ПБ. Все площадки должны будут пройти аккредитацию в общероссийском профсоюзе, который занимается формированием потока обучаемых, разработкой требований к ним, координацией работы над профессиональными стандартами, учебными программами, работой над информационными обучающими порталами и рейтингом экспертов.