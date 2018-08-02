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Пристальный взгляд выявил «двоечников» в ремонте орловских дворов
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Пристальный взгляд выявил «двоечников» в ремонте орловских дворов 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
В Орле по-прежнему укладывают асфальт низкого качества, к такому выводу пришел вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, изучив данные лаборатории «Орелгосзаказчика».
Он присмотрелся пристальнее к ремонтируемым дворам по улице Планерная — дома № 53 и № 37. В первом содержание битума в асфальтобетонной смеси 3,8%, а должно быть 5 — 6,5%. Во втором дворе толщина покрытия меньше на 1,3 сантиметра, чем планировалось, а водонасыщение 15,2 единицы при норме 5.
«Почему, несмотря на требования врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова об усилении контроля за качеством работ, подрядчики продолжают заниматься халтурой, мне не понятно», — написал Михаил Вдовин на своей странице в соцсетях.
В Орле в рамках программы благоустройства в текущем году должны отремонтировать 73 двора, из них приняты уже 16. По 29 объектам получены положительные результаты экспертиз специалистов независимой лаборатории «Орелгосзаказчик», сообщала ранее пресс-служба горадминистрации. На благоустройство дворов в Орле в 2018 году выделено почти 115 млн рублей.
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