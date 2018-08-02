Белый человек — привлекательный способ заработка

Я не военный репортер — был пару раз в горячей точке. Но я организовывал поездку — свою и товарищей — в Сомали . В 2001 году мы были не только первыми русскими, появившимися в Могадишо с момента распада страны, но и единственными белыми в миллионном городе — это не преувеличение.

В отличии от той же Центральноафриканской республики с ее столицей Банги , в Могадишо в этот момент не было вообще ни одного белого человека — ни дипломата, ни сотрудника гуманитарных миссий, ни журналиста, ни тем более иностранных военных.

Страна распалась еще в начале 90-х — и к 2001-му представляла лоскутное одеяло из провинций, управлявшихся военными командирами, бывшими по совместительству лидерами племен и кланов.

Тем не менее ни страха, ни опасений у меня не было — мне было интересно посетить страну моего детства, и я был уверен, что ничего страшного с нами (а со мной была жена, ближайший друг (тоже журналист) и еще два знакомых телевизионщика) не случится.

И не случилось — потому что за шесть дней мы не пытались выезжать без охраны. Не потому что трусили, а потому что на этом настаивала принимающая сторона (президент, контролировавший всего треть столицы). Нас не убили бы — а просто могли бы похитить, чтобы получить за нас выкуп.

Белый человек в стране, в которой нет белых людей, нет центральной власти и есть вялотекущий конфликт — всего лишь привлекательный способ заработать для каких-нибудь лихих людей.

Однажды я все таки вышел за ворота отеля (на самом деле виллы) без охраны и пешком — увидел мечеть неподалеку и решил зайти в нее. Торговые ряды вдоль обочин, пыль и жара — люди улыбались мне, я им. Но пацан, сидевший в проезжавшей мимо машине (без окон и дверей) посмотрев на меня, постучал пальцем себе по лбу — и я понял, что он хочет сказать мне, что я сдурел.

Вскоре меня нагнал охранник из отеля и стал уговаривать вернуться — и хотя я растроился, но не стал долго с ним спорить.

Потом сомалийцы напомнили мне, что у них пару месяцев назад похитили нескольких то ли «врачей без границ», то ли ооновских медиков — которые были единственными белыми в Могадишо. Через месяц их отпустили — скорее всего получив выкуп, уже не помню деталей — после чего руководство этой организации решило перенести свое представительство в соседнюю Кению

И да, я тогда тоже ездил от Известий (в штате которых работал) –расчитывая не на страховку или гарантии, а на то, что мне хотя бы возместят все расходы на командировку. Включавшие и оплату прокорма предоставленной нам властями охраны — детишкам на молочишко, то есть на кат. Эту траву они жевали постоянно — и два джипа с десятком бойцов обозначали нашу небеспризорность для остальных местных.

Я не сравниваю ситуацию в ЦАР и Сомали, и поведение свое и Орхана –разные цели, разные люди, разные обстоятельства. Если бы я снимал фильм про русскую Африку (а у меня есть такая мечта), я бы тоже, наверное, мог угодить в какую-нибудь засаду в поиске интересного материала.

Но всегда есть чуйка — которая сигнализирует о том, надо делать этот шаг или нет, стоит полагаться на этих людей или нет…

Источник: Блог Петра Акопова