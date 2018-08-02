На Ямале перевернулась лодка. Пассажиров ищут спасатели

На реке Обь в Ямальском районе недалеко от острова Большой Яр затонула моторная лодка с тремя пассажирами. Одному из пострадавших удалось спастись.

Моторная лодка опрокинулась на мелководье. Один мужчина спасся и решил пойти за помощью в ближайший чум на берегу. По его словам, остальные двое потерпевших — мужчина и женщина — в этот момент еще находились возле лодки в воде. Когда он вернулся с подмогой, его спутников уже не было видно.

Рыбаки пытались искать пропавших, но безуспешно — начался шторм. На следующий день после трагедии на место прибыли спасатели. «Поиски пропавших людей общими усилиями с местными рыбаками продолжаются. Правоохранители ведут проверку, выясняются все обстоятельства случившегося, отрабатываются все версии произошедшего», — пояснил агентству «СеверПресс» Денис Галумов, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ямальского района.

«ФедералПресс» писал, что в районе Салехарда на реке Полуй утонул пьяный мужчина.

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