Древний памятник археологии на Дону планируют уничтожить

Уникальный донской археологический памятник — поселение первобытного человека на острове Поречный — в ближайшее время будет уничтожен.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Ростов» руководитель проекта НаукаPRO Евгений Миронов, часть острова Поречный, на котором находится многослойное поселение Ракушечный Яр (памятник каменного и начала бронзового веков) планируют срезать в рамках проекта по поднятию уровня воды в Дону . Всего в неолитическом поселении Ракушечный Яр обнаружено 23 культурных слоя, включая неолит и энеолит 7000-3000 лет до нашей эры. После завершения работ по поднятию воды древний памятник будет уничтожен. Поэтому сейчас археологи планируют срочную экспедицию, которая продолжится до конца августа. Но поскольку такой объем раскопок не был запланирован, учёные обратились за помощью к доначанам.

Все желающие принять участие в раскопках могут связаться с археологами Виктором Цыбрим и Андреем Цыбрием.