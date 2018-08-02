В четырёх больницах Омской области установят новые флюорографы

Цифровой флюорографический аппарат установили в Нижнеомской центральной районной больнице. Его стоимость обошлась областному бюджету в 6,2 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства.

За неделю работы техники флюорографическое обследование прошли уже 147 сельчан. Новое оборудование может создать архив электронной базы и распечатать снимки на термобумаге и плёнке. Не менее важное достоинство техники — высокое разрешение снимков и меньшая лучевая нагрузка на пациента и персонал.

В этом году новые флюорографы также появятся в Нововаршавской, Кормиловской и Москаленской районных больницах. В этом году на обновление материально-технической базы в региональных больницах было выделено более 460 млн рублей из федерального и областного бюджета.