Нужен комплексный подход. Тема Арктики — модное веяние, но проблем региона не решает

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, член совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Игорь Шпектор заявил, что сейчас обсуждение тем, связанных с Арктической зоной, является модным веянием, но пока не приводит к решению проблем этой территории. Он добавил, что, говоря об Артике, необходимо обсуждать все темы, в том числе вопрос повышения пенсионного возраста.

«Другой момент — это привлечение молодежи на эту территорию. Нам надо активнее предоставлять молодым людям возможности и перспективы дальнейшей жизни в Арктике. Также надо говорить об экологических вопросах и развитии волонтерского движения для решения экологических проблем. Нужно говорить о военно-промышленном комплексе, это тоже важный вопрос, требующий особого внимания», — подчеркнул Шпектор.

Председатель региональной общественной организации «Ученый совет ЯНАО» Альберт Каримов отметил, что в последнее время развитию Арктики уделяется пристальное внимание со стороны президента и правительства РФ , а также на международном уровне. Он подчеркнул, что сейчас наблюдается нехватка в Арктике врачей и учителей, а также специалистов, изучающих регион, — сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ. Чтобы привлечь туда молодых людей для работы в этих направлениях, планируется реализация проекта «Школа Арктики». По словам Каримова, это — просветительский, образовательный и научно-исследовательский проект, который будет проходить в форме образовательных семинаров, дискуссионных площадок и научных конференций. Всероссийский научно-образовательный молодежный центр «Школа Арктики» станет уникальным местом общения и получения новых знаний. Проект поддержал Фонд президентских грантов.

На мероприятии эксперты также обсудили вопросы поддержки детских и молодежных организаций на территории Арктики, сохранения самобытной культуры и поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в регионе, привлечения инвесторов на эту территорию, экологические аспекты, проблему изменения климата.