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Первая в РФ магистратура по космической минералогии наберет в УрФУ около десяти студентов
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Первая в РФ магистратура по космической минералогии наберет в УрФУ около десяти студентов 

ТАСС 52 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Около десяти человек получат возможность поступить в этом году на первую в России магистратуру по изучению приборов и методов космической минералогии, которая будет запущена в Уральском федеральном университете (УрФУ), где расположена современная лаборатория по исследованию внеземного вещества. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на руководителя программы, профессора УрФУ Виктора Гроховского.
"Мы открываем траекторию «Приборы и методы в космической минералогии» в направлении «Приборостроение». В этом году на бюджетные места мы можем принять пять человек, еще до пяти — на контрактную основу. Поскольку исследование метеоритов имеет междисциплинарный характер, возможен прием студентов с любой базовой подготовкой", — отметил Гроховский.
По его словам, будущим магистрантам будут читать такие дисциплины, как астрономия, минералогия, физика разрушения космических тел. «Студенты научатся выявлять минеральный состав метеоритов, анализировать траектории болидов, отличать земное и внеземное вещество», — уточнили в пресс— службе.
Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили, в сентябре этого года ученые планируют посетить пустыню Гоби в Монголии, их основной задачей также станет поиск метеоритов.
Для изучения материала в УрФУ была создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году УрФУ стал одним из организаторов 81-го Съезда международного метеоритного общества, который впервые в России прошел в Москве с 22 по 27 июля и был приурочен к 110-й годовщине Тунгусского феномена и пятой годовщине падения метеорита «Челябинск».
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