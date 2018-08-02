Первая в РФ магистратура по космической минералогии наберет в УрФУ около десяти студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 2 августа. / ТАСС /. Около десяти человек получат возможность поступить в этом году на первую в России магистратуру по изучению приборов и методов космической минералогии, которая будет запущена в Уральском федеральном университете (УрФУ), где расположена современная лаборатория по исследованию внеземного вещества. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на руководителя программы, профессора УрФУ Виктора Гроховского.

"Мы открываем траекторию «Приборы и методы в космической минералогии» в направлении «Приборостроение». В этом году на бюджетные места мы можем принять пять человек, еще до пяти — на контрактную основу. Поскольку исследование метеоритов имеет междисциплинарный характер, возможен прием студентов с любой базовой подготовкой", — отметил Гроховский.

По его словам, будущим магистрантам будут читать такие дисциплины, как астрономия, минералогия, физика разрушения космических тел. «Студенты научатся выявлять минеральный состав метеоритов, анализировать траектории болидов, отличать земное и внеземное вещество», — уточнили в пресс— службе.

Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили , в сентябре этого года ученые планируют посетить пустыню Гоби в Монголии , их основной задачей также станет поиск метеоритов.