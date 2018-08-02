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В Александровку на трамвае: в нескольких районах Ростова проложат трамвайные пути
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В Александровку на трамвае: в нескольких районах Ростова проложат трамвайные пути 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
Новые трамвайные линии появятся в нескольких районах Ростова
Стала известна стратегия развития городского рельсового транспорта в донской столице. Новые трамвайные пути соединят несколько районов города. Об этом 161.ru сообщили в администрации Ростова. — Принято решение о развитии трамвайных линий в направлении запад-центр-восток. Генеральным планом Ростова предусмотрено соединить с западной и центральной частами города с поселком Александровка и перспективными районами жилзастройки в границах бывшего аэропорта, — уточнили в пресс-службе мэрии. Кроме того, ранее городские власти обещали после ЧМ заняться вопросом об обособлении трамвайных путей на улице Горького. По информации ростовской администрации, этот вопрос уже находится на проработке. Кроме улицы Горького пути совмещены с проезжей частью на переулке Доломановском и проспекте Буденновском. — С учетом интенсивности транспортного потока в центре города, а также для возможности совершения левого поворота по переулку Доломановскому и проспекту Буденновскому, обособление трамвайного полотна не планируется, — добавили в пресс-службе мэрии. В сентябре прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой помочь решить транспортную проблему в регионе. Например, в Таганроге ситуацию с электрическим транспортом можно назвать критической. Не так давно в этом городе частично перестали ходить трамваи из-за задолженности по электричеству Трамвайно-троллейбусного управления.
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