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В Вологодскую область поступил первый санитарный вертолет
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В Вологодскую область поступил первый санитарный вертолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 2 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Первый санитарный вертолет Ми-8АМТ, оснащенный медицинским модулем для максимально быстрой и безопасной доставки пациентов из дальних районов области до стационарных учреждений здравоохранения, принят в эксплуатацию на Вологодчине, сообщил РИА Новости, начальник областного департамента здравоохранения Игорь Маклаков.
"Специализированная винтокрылая машина вертолет Ми-8АМТ 2018 года выпуска укомплектована широким набором современного медицинского оборудования, а также обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, что позволит доставлять пациентов из труднодоступных территорий области и оперативно оказывать медицинскую помощь", — сказал Маклаков.
По его словам, эксплуатировать воздушное судно будет опытный экипаж «Вологодского авиационного предприятия», а также бригада врачей-реаниматологов.
Он добавил, что работа санитарной авиации на Вологодчине организована с 2016 года, но ранее для этих целей использовались пассажирские версии вертолетов Ми-8 и самолетов Як-40, поэтому врачам приходилось дополнительно брать на борт медицинское оборудование. «Теперь полеты для экстренной эвакуации пациентов будут осуществляться только на специализированном медицинском вертолете, что позволит значительно повысить качество оказания медпомощи в воздухе», — отметил начальник департамента здравоохранения.
Он добавил, что в настоящее время, служба санитарной авиации региона представлена 17 специалистами, в том числе пятью врачами, четырьмя фельдшерами и восемью медсестрами.
В 2017 году служба санавиации провела 115 вылетов, в ходе которых эвакуировала 228 пациентов. С вступлением в эксплуатацию специализированного вертолета число эвакуированных вологжан в этом году планируется увеличить практически вдвое — до 450 человек.
Кроме того, в 2017 году Вологодчина вошла в федеральный проект по своевременному обеспечению оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающих в труднодоступных районах РФ и получила господдержку на развитие санавиации.
"С учетом регионального софинансирования общий объем средств на закупку услуг по транспортировке экстренных больных вертолетом до 2019 года составит 315 миллионов рублей. Благодаря этому количество эвакуированных пациентов возрастет в разы", — отметил Игорь Маклаков.
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