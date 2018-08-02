В Тверской области теперь организаторы даже маленьких митингов обязаны информировать о его проведении

Прокуратура Тверской области выступила с законодательной инициативой и направила в Законодательное Собрание региона поправки в законопроект*, регламентирующий порядок проведения и согласования митингов и различных публичных массовых мероприятий. Основанием для этого послужил так называемый пробел в законе.

На сегодняшний день в федеральном законе прописано, что организаторам публичных акций и мероприятий, где планируется число участников менее 100 человек, не нужно уведомлять уполномоченные и контролирующие органы о предстоящем событии, то есть получать разрешение. Таким образом, малочисленные митинги даже без согласования являлись санкционированными.

Другое дело, если речь идёт о митинге с бОльшим количеством участников. Тогда организаторы обязаны уведомить муниципалитет о намерении провести митинг. Администрация либо согласовывает место и время проведения, скажем, акции протеста или отказывает на основании того, что место уже занято. Действительно, в законе прописано также, что в специально отведённом для публичных мероприятий месте не может одновременно проходить сразу две акции, а только одна. Подобная ситуация, к примеру, произошла в Твери с митингом против пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста: площадь Славы 28 июля оказалась занята, поэтому коммунистам рекомендовали провести митинг в Химинституте.

Если же число митингующих прогнозируется более 3000 человек, то тогда уведомлять и получать разрешение надо у администрации области (Главное Управление региональной безопасности).

Так вот, юридический казус был в том, что организатор малочисленного митинга (до 100 участников) имел право никого не уведомлять, а значит он может и не знать, что место уже занято. А проводить одновременно два мероприятия — уже незаконно. Поэтому прокуратура Тверской области решила восполнить этот пробел в законе.

— Законопроектом предусмотрено возложение на организатора публичного мероприятия обязанности информировать уполномоченный орган о намерении использовать специально отведенное место для проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников не более 100 человек. В свою очередь, на уполномоченный орган возложена обязанность предоставить организатору сведения о ближайших свободных днях и времени использования места в случае, если оно уже занято, — пояснили ТИА в прокуратуре

При этом прокуратура обратила внимание, что дополнения в законопроект не содержат запрета на проведение публичного мероприятия в случае не направления организатором соответствующей информации.

Законодательная инициатива прокурора была поддержана депутатами Законодательного Собрания области — поправки в закон приняты.

*Закон Тверской области от 10.10.2006 № 98-ЗО «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тверской области».