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Более полусотни домов в Архангельске сегодня остались без электричества
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Более полусотни домов в Архангельске сегодня остались без электричества 

29.ru 59 минут назад
Фото: 29.ru
Плановые работы, объясняют ситуацию с электричеством, в городской администрации
Сегодня сразу в нескольких районах Архангельска случились перебои с электричеством. До 19:00 света не будет в Соломбале по следующим адресам:
ул. Михайловой, 1-7, 9,10,11, 12, 13,14, пер. Пертоминский, 2-7, пер. Краснофлотский, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Кемская, 4, 5, 6, ул. Корпусная 1-4, 5, 6, 7, 8, 10,12, ул. Литейная, 4, 6, ул. Фрейзерная, 3, 5, 7, 9,11, ул. Литейная, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Терехина, 68/1,70, ул. Кемская, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 11, 13, 14.
До 11:00 прекращена подача электроэнергии в Северном округе:
ул. Малиновского, 6, ул. 40 лет Великой Победы, 4, ул. Малиновского, 1, 4/1, 4/2, 6, ул. Адмирала Макарова, 1, 2, 2 к.1, 2 к.2, 4, 4 к.1, 6, 6 к.1, 8, 8 к.1, 8 к.2, 10, 10 к.1, 12, 12 к.1, 14, 14 к.1, ул. Адмирала Макарова, 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 15, 15/1, 17,19, 19/1, 19/2, 21, 27, 30/2, 30/3, 31/1, 32/2, ул. Аллейная, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Также будет прекращена подача электроэнергии в домах на ул. ул. Дачная, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
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