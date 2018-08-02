Редакция объявляет победителей конкурса «Наш любимый Омск»

В течение месяца редакция «АиФ в Омске» проводила конкурс детского творчества «Наш любимый Омск», принимали работы от ребят в возрасте от 5 до 14 лет.

Затем за эти работы голосовали посетители сайта omsk.aif.ru. За работы проголосовали 2415 человек.

Лучшими работами по итогам голосования стали:

Пластилиновая копия сантехника Степаныча — 579 голосов. Работа Никиты Петракова, 13 лет. Макет Тарских ворот из пенопласта — 522 голоса. Автор: Анастасия Середа, 6 лет. Макет пожарной каланчи из картона — 450 голосов. Его сделала Ксения Середа , 10 лет. Рисунок «Часовня»— 285 голосов. Мария Пыжьянова, 8 лет. Рисунок «Речной вокзал» Вероники Морозовой, 14 лет — 150 голосов. Рисунок «Вечерний Омск» — 141 голос. Автор: Арина Григорьева, 9 лет.

Призы симпатий Омского цирка получат:

Григорий Жикин, 13 лет (рисунок Любинский проспект) Малика Латыпова, 8 лет (рисунок — «Фонтан в парке») Ева Клам, 5 лет (ДПИ «Шар на площади Бухгольца») Эмилия Жикина, 5 лет (рисунок «Мой город») Степан Земсков (Объёмная панорама пл. Бухгольца) Лиза Турчанинова (аппликация из цветного риса «Тарские ворота»).

Всех победителей приглашаем 4 августа к 14.00 на площадь перед «Ареной-Омск» на награждение. Ориентир — флаг «АиФ». Вопросы можно задать по телефонам: 24-05-60, 24-08-60.