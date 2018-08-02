В Петровске мнимый инвалид наказан за обман пенсионного фонда

Петровске вынесен приговор 57-летнему местному жителю, который хотел получать социальные выплаты как инвалид второй группы, не будучи таковым. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области

По данным следствия, житель Петровска, не имея медицинских документов, подтверждающих наличие у него заболеваний, решил оформить себе социальную выплату и для этого выдать себя за инвалида. Фальшивые документы — выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, и справку об инвалидности — он купил у неизвестного, чей телефон нашел в интернете.

Предоставив документы в управление ПФР в Петровском районе, мужчина был разоблачен. Сотрудники фонда выяснили, что медико-социальная экспертиза в отношении претендента на выплату не проводилась, выписка из акта освидетельствования и справка не выдавались.

Суд назначил петровчанину наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей.