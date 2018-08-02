СМИ: организаторы теракта в Каталонии планировали двойную атаку в Барселоне и Париже

МАДРИД , 2 августа. / ТАСС /. Террористическая ячейка, устроившая атаку в испанской Каталонии 17 августа 2017 года, изначально планировала двойной параллельный теракт в Барселоне и Париже. Об этом сообщила газета La Razon.

По ее информации, организаторы атаки хотели использовать начиненный взрывчаткой фургон в районе Эйфелевой башни во французской столице. К такой версии следователи пришли, проанализировав фотографии, которые сделали члены ячейки во время поездки в Париж за несколько дней до нападения в Каталонии.

Одновременно с этим террористы хотели совершить другую атаку в Барселоне в окрестностях собора Саграда Фамилия. Для данного нападения ячейка намеривалась задействовать рюкзаки со взрывчаткой или пояса смертников.

Ранее газета La Vanguardia передавала, что план организаторов теракта изменил взрыв в доме в Альканаре в ночь с 16 на 17 августа, где они производили самодельную взрывчатку, которую собирались использовать для своей атаки. Члены ячейки намеревались заполнить грузовик баллонами с бутаном, которые складировали на протяжении месяцев в Альканаре.

Отмечалось, что за несколько дней до нападения террористы вели поиск в интернете мест, где можно было бы устроить атаку. В частности, по версии газеты, они просматривали в сети наиболее популярные дискотеки, следующий матчи футбольного клуба «Барселона» на стадионе «Камп ноу», собор Саграда Фамилия в Барселоне. Правоохранительные органы не исключали, что после атак, которые ячейка хотела устроить в Каталонии, ее члены могли попытаться атаковать сердце французской столицы — Эйфелеву башню.