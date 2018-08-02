Ещё
СМИ: организаторы теракта в Каталонии планировали двойную атаку в Барселоне и Париже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: организаторы теракта в Каталонии планировали двойную атаку в Барселоне и Париже 

ТАСС 59 минут назад
МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Террористическая ячейка, устроившая атаку в испанской Каталонии 17 августа 2017 года, изначально планировала двойной параллельный теракт в Барселоне и Париже. Об этом сообщила газета La Razon.
По ее информации, организаторы атаки хотели использовать начиненный взрывчаткой фургон в районе Эйфелевой башни во французской столице. К такой версии следователи пришли, проанализировав фотографии, которые сделали члены ячейки во время поездки в Париж за несколько дней до нападения в Каталонии.
Одновременно с этим террористы хотели совершить другую атаку в Барселоне в окрестностях собора Саграда Фамилия. Для данного нападения ячейка намеривалась задействовать рюкзаки со взрывчаткой или пояса смертников.
Ранее газета La Vanguardia передавала, что план организаторов теракта изменил взрыв в доме в Альканаре в ночь с 16 на 17 августа, где они производили самодельную взрывчатку, которую собирались использовать для своей атаки. Члены ячейки намеревались заполнить грузовик баллонами с бутаном, которые складировали на протяжении месяцев в Альканаре.
Отмечалось, что за несколько дней до нападения террористы вели поиск в интернете мест, где можно было бы устроить атаку. В частности, по версии газеты, они просматривали в сети наиболее популярные дискотеки, следующий матчи футбольного клуба «Барселона» на стадионе «Камп ноу», собор Саграда Фамилия в Барселоне. Правоохранительные органы не исключали, что после атак, которые ячейка хотела устроить в Каталонии, ее члены могли попытаться атаковать сердце французской столицы — Эйфелеву башню.
17 августа прошлого года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
ТАСС: последние новости
Власти Москвы построят 2,3 млн кв. м жилья по программе реновации к 2021 году Экскурсии по "Улице Дальнего Востока" проведут для пенсионеров и инвалидов в рамках ВЭФ Экс-начальник разведки ВДВ: десантники составят ядро маневренных войск в войнах будущего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона107
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками67
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах74
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью797
Украинские военные заявили о масштабном «котле»69
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение