Как в Самаре: на космодроме Восточный установили копию ракеты-носителя «Союз»

Макет ракеты установили на возвышении

На космодроме Восточный открыли памятник пионерам освоения космоса. Это точная копия установленной в Самаре ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщили представители корпорации «Роскосмос».

— Монумент называется «Первопроходцам, прокладывающим дорогу в космос с просторов Дальнего Востока». Его посвятили первому запуску с современного отечественного космодрома. Он состоялся 28 апреля 2016 года, — рассказали в «Роскосмосе» . — На постамент из массивного камня водрузили макет одной из последних моделей «Союза» с гравировкой. Монумент установили на возвышенности между испытательными корпусами технического комплекса.

Копию практически не отличить от настоящей ракеты

Аналогичный монумент открыли в 2001 году в столице 63-го региона. У музея «Самара Космическая» установили настоящую ракету-носитель «Союз» (Р-7).

Ближайший старт самарских носителей назначили на декабрь 2018 года. С космодрома Восточный запустят «Союз-2.1.а» со спутником «Метеор-М» и «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 5 и № 6. А к 2022 году сотрудники РКЦ «Прогресс» разработают новое поколение ракет-носителей «Союз-5».