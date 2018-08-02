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Как в Самаре: на космодроме Восточный установили копию ракеты-носителя «Союз»
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Как в Самаре: на космодроме Восточный установили копию ракеты-носителя «Союз» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Макет ракеты установили на возвышении
На космодроме Восточный открыли памятник пионерам освоения космоса. Это точная копия установленной в Самаре ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщили представители корпорации «Роскосмос».
— Монумент называется «Первопроходцам, прокладывающим дорогу в космос с просторов Дальнего Востока». Его посвятили первому запуску с современного отечественного космодрома. Он состоялся 28 апреля 2016 года, — рассказали в «Роскосмосе». — На постамент из массивного камня водрузили макет одной из последних моделей «Союза» с гравировкой. Монумент установили на возвышенности между испытательными корпусами технического комплекса.
Ракеты-носители «Союз» выпускают с 1958 года на РКЦ «Прогресс».
Копию практически не отличить от настоящей ракеты
Аналогичный монумент открыли в 2001 году в столице 63-го региона. У музея «Самара Космическая» установили настоящую ракету-носитель «Союз» (Р-7).
Ближайший старт самарских носителей назначили на декабрь 2018 года. С космодрома Восточный запустят «Союз-2.1.а» со спутником «Метеор-М» и «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 5 и № 6. А к 2022 году сотрудники РКЦ «Прогресс» разработают новое поколение ракет-носителей «Союз-5».
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