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На пермской эспланаде начали монтировать фонтан
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На пермской эспланаде начали монтировать фонтан 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На пермской эспланаде началась установка оборудования нового фонтана. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, подземное помещение будет состоять из двух электрощитовых и основного блока, где расположатся насосы.
Пробный запуск фонтана должен пройти уже осенью, сам он станет центром обновленной эспланады.
Напомним, принципами реновации станут проницаемость территории эспланады — ее центральный квартал вокруг памятника Героям фронта и тыла будет сделан более удобным с точки зрения проходимости, появятся новые дорожки, — а также взаимопроникновение природных и антропогенных форм. Между газонами и дорожкам эспланады не будет жестких границ, они будут «взаимоперетекать» друг в друга.
В зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга.
Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок.
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