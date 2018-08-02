На пермской эспланаде начали монтировать фонтан

На пермской эспланаде началась установка оборудования нового фонтана. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, подземное помещение будет состоять из двух электрощитовых и основного блока, где расположатся насосы.

Пробный запуск фонтана должен пройти уже осенью, сам он станет центром обновленной эспланады.

Напомним, принципами реновации станут проницаемость территории эспланады — ее центральный квартал вокруг памятника Героям фронта и тыла будет сделан более удобным с точки зрения проходимости, появятся новые дорожки, — а также взаимопроникновение природных и антропогенных форм. Между газонами и дорожкам эспланады не будет жестких границ, они будут «взаимоперетекать» друг в друга.

В зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга.

Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок.