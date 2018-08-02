Тепло по новым технологиям. Компания УСТЭК меняет ржавые трубы на полиэтилен

В среду, 1 августа, заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов и генеральный директор компании УСТЭК Александр Перекальский провели пресс-тур по наиболее «горячим» участкам, где ведется замена устаревших теплосетей на современные полиэтиленовые трубы.

В этом году в рамках ремонтной и инвестиционной программ планируется заменить 19,4 километра сетей. Работы ведутся на 50 объектах, задействовано более 30 поставщиков и подрядчиков.

Журналисты побывали на участке в районе улиц Энергетиков и Холодильной. Здесь идет реконструкция теплотрассы протяженностью 381 метр. Работы ведутся в узком дворе, в окружении старых пятиэтажек, отмечает Александр Перекальский.

«Мы меняем сети, параллельно увеличивая диаметр труб с 80 до 100 сантиметров, — сообщает он. — Это стратегический участок магистрали, ее укладка заметно улучшит теплоснабжение не только в центральной части, но и в районе Дома Обороны. В последнее время здесь было выявлено и устранено более десяти повреждений. Сети уложены в 1962 году, частично ремонт производился в 2002 году. И трасса находилась не в лучшем состоянии. Еще одна проблема — труба проложена под жилым домом. Это создавало определенную опасность в случае серьезной аварии. Новую трубу мы укладываем в обход здания».

Увеличение диаметра труб позволит не только улучшить режим теплоснабжения, но и без проблем подключать новых потребителей с учетом интенсивного строительства и роста численности населения, добавляет глава УСТЭК. Ремонт должен быть завершен к концу августа.

Большой объем работ предстоит сделать на территориях, подлежащих благоустройству. Если в прошлом году работы велись в 10 дворах, то в этом УСТЭК меняет сети уже в 26 дворах, сообщил Александр Перекальский.

«Вы знаете наш подход: сначала мы меняем сети, где это необходимо, чтобы затем, когда территория будет благоустроена, много лет не пришлось там ничего не перекапывать, — говорит Павел Перевалов. — Компания УСТЭК полным ходом применяет современные технологии, интересные решения, которые не только обеспечивают долговечность эксплуатации сетей, но и упрощают процесс работ».

По словам Павла Анатольевича, трубы нового поколения должны прослужить не менее 50 лет. Кроме того, они оснащаются системами оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет на ранней стадии выявить даже незначительные повреждения по намоканию датчиков изоляции и установить точное место утечки.

«Если раньше мы могли узнать об аварии только по выходящему на поверхность пару или выходу воды на поверхность, то благодаря системе ОДК мы будем знать о малейшем просачивании воды. Это большое подспорье для повышения оперативности устранения аварий», — заявил генеральный директор единой теплоснабжающей компании.

«Задачи перед нами стоят очень серьезные, — продолжает Павел Перевалов. — Прежде всего, это сокращение количества инцидентов. Все последние годы это было серьезной проблемой. Но по итогам предыдущего отопительного сезона в Тюмени впервые за долгий период удалось добиться снижения аварийности — причем сразу на 15%. Это очень серьезный показатель. В ходе предстоящего отопительного сезона мы рассчитываем развить этот тренд».

Он отметил, что администрация разрабатывает многолетний план по благоустройству дворовых территорий, это позволит компании УТСЭК заранее спланировать ремонт теплосетей на каждом конкретном участке. «Можно будет заранее утвердить проектно-сметную документацию, определиться с подрядчиками. В результате мы добьемся того, чтобы сами работы проводились в кратчайшие сроки. Это важно, поскольку ремонтный сезон у нас короткий», — говорит Перевалов.

На участке в районе улицы Широтной журналисты убедились в преимуществах гибких полиэтиленовых материалов. «Никаких сварных стыков, никаких опор, пять минут и труба уложена», — комментирует процесс Павел Перевалов. Здесь будет заменено порядка 800 метров сетей, работы, как и на первом объекте, планируется завершить до начала осени.

Можно сказать, что создание в городе единой теплоснабжающей организации уже оправдало себя, отметил замглавы администрации. Напомним, «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» создана в прошлом году в результате соглашения между «Фортумом» и «Корпорацией СТС».

Это позволило объединить все планы ремонтных работ на магистральных, распределительных сетях и других объектах в комплексную программу. «Ни одна труба, котельная в Тюмени не остается без внимания, везде своевременно производится ремонт оборудования, замена насосов и так далее, чтобы вся система была готова к отопительному сезону. Все планы мы согласовали с УСТЭК еще в октябре прошлого года. Ресурсы компании позволяют все работы выполнить в срок. А он у нас один — это начало очередного отопительного сезона», — подчеркивает Павел Перевалов.

Эффект выражается как в качестве взаимодействия, ускорении административных процессов, так и в снижении аварийности. «Также мы совместно решаем вопросы, связанные со сдерживанием роста тарифа. Когда всем процессом руководит одна компания с единым управленческим аппаратом и издержками, достигать экономической эффективности проще, чем если бы таких операторов было несколько, — добавляет замглавы администрации. — Еще в прошлом году, когда магистральные и распределительные сети принадлежали разным собственникам, нам не удавалось согласовать планы ремонтных работ, это снижало эффективность. В этом году мы уже видим совсем другую картину».