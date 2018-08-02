Волонтёры ищут пенсионера из Железноводска

Пенсионер пропал без вести в Железноводске , сообщили STAV.AIF.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Иван Петрович Куц вышел из дома рано утром 31 июля и не вернулся. Ему 84 года, он плохо ориентируется в пространстве, и у него может быть потеря памяти.

Пропавший пенсионер среднего роста и плотного телосложения. У него голубые глаза, лысая макушка и седые виски. Мужчина покинул дом в куртке болотного цвета, серой борцовке, тёмно-синей фуражке с козырьком, трико и чёрных тапочках и жёлтой вышивкой.

Волонтёры поискового отряда просят поделиться информацией о пропавшем мужчине по телефону 8-800-700-54-52 или позвонить в полицию (112 с мобильного).