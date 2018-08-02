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Жителей старшего поколения приглашают на уроки
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Жителей старшего поколения приглашают на уроки 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Центр социального обслуживания Теплого Стана приглашает жителей старшего поколения на уроки иностранных языков и компьютерной грамотности.
Обучение другим языкам — это тренировка памяти, возможность поближе познакомиться с мировой культурой, свободно общаться в путешествиях и шанс завести новые знакомства за рубежом. Вторая программа помогает освоить компьютер, мобильные приложения, интернет, чтобы находить необходимую информацию, делать покупки или совершать платежи не выходя из дома, пользоваться городскими электронными услугами, общаться с родственниками и знакомыми онлайн.
Подробности можно узнать в ЦСО «Ясенево филиал Теплый Стан» по адресу: ул. Профсоюзная, дом 142. Или по телефону: 8 (495) 337-88-22.
Об этом сообщается на странице ЦСО филиал Тёплый Стан в «Фейсбук».
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