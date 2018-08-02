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Оползень прервал железнодорожное движение на юго-западе Китая
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Оползень прервал железнодорожное движение на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 2 августа /Синьхуа/ — В результате схода оползня в четверг утром было прервано движение поездов по железной дороге в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщили в Чэндуской железнодорожной компании при Китайской корпорации «China Railway».
Оползень, вызванный продолжительными дождями в уезде Юэси Ляньшань-Ийского автономного округа, заблокировал участок железной дороги Чэнду-Куньмин, что привело к приостановлению движения поездов по нему.
Во время схода оползня дорога была пустой.
Для ремонта дороги на место происшествия направлены работники экстренных служб. -0-
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