Оползень прервал железнодорожное движение на юго-западе Китая

Чэнду , 2 августа / Синьхуа / — В результате схода оползня в четверг утром было прервано движение поездов по железной дороге в провинции Сычуань на юго-западе Китая . Об этом сообщили в Чэндуской железнодорожной компании при Китайской корпорации «China Railway».

Оползень, вызванный продолжительными дождями в уезде Юэси Ляньшань-Ийского автономного округа, заблокировал участок железной дороги Чэнду-Куньмин, что привело к приостановлению движения поездов по нему.

Во время схода оползня дорога была пустой.

Для ремонта дороги на место происшествия направлены работники экстренных служб. -0-