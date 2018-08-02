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Три дома в Советском районе останутся без электричества
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Три дома в Советском районе останутся без электричества 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Электроэнергию отключат в трех домах в Советском районе в этот четверг, 2 августа. Как сообщает пресс-служба Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода, временные неудобства горожан связаны с проведением плановых работ в системе жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно информации, света не будет с 9:00 до 17:00 в домах № 57 и 59 на улице Бекетова, а также в доме № 22 на Саврасова.
Кроме того, 2 августа с 10:00 будет отключено холодное водоснабжение в санатории «Ройка» в поселке Зеленый город. Без воды останутся девять домов: № 8, 9, 10, 13, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а. Возобновить ее подачу планируется к 19:00.
Напомним, более 2 тысяч случаев хищения электроэнергии зафиксировано в Нижегородской области.
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