Омская маршрутка будет ездить по другой схеме из-за ветеранов

Омске с 6 августа маршрутка №386 будет ездить по-другому. В схему движения «Микрорайон „Амурский-2“ — ул. 1-я Учхозная» внесут изменения, сообщает пресс-служба мэрии.

В департаменте транспорта отреагировали на просьбы омичей, связанные с улучшением транспортной доступности Областного дома ветеранов, выставочного сквера и Омской крепости. Маршрутка №386 при движении в сторону улицы 1-й Учхозной будет ехать по Красному Пути, улицам Ленина, Спартаковской и Партизанской.

На этом маршруте работают 20 автобусов малого класса с интервалом движения в часы-пик 8-10 минут. Во время проезда по улице Партизанской они будут останавливаться на новой остановке, которая появилась напротив здания «Областного дома ветеранов», расположенного на Партизанской, 12.