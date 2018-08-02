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Омская маршрутка будет ездить по другой схеме из-за ветеранов
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Омская маршрутка будет ездить по другой схеме из-за ветеранов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске с 6 августа маршрутка №386 будет ездить по-другому. В схему движения «Микрорайон „Амурский-2“ — ул. 1-я Учхозная» внесут изменения, сообщает пресс-служба мэрии.
В департаменте транспорта отреагировали на просьбы омичей, связанные с улучшением транспортной доступности Областного дома ветеранов, выставочного сквера и Омской крепости. Маршрутка №386 при движении в сторону улицы 1-й Учхозной будет ехать по Красному Пути, улицам Ленина, Спартаковской и Партизанской.
На этом маршруте работают 20 автобусов малого класса с интервалом движения в часы-пик 8-10 минут. Во время проезда по улице Партизанской они будут останавливаться на новой остановке, которая появилась напротив здания «Областного дома ветеранов», расположенного на Партизанской, 12.
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