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«Сбербанк» впервые показал собственного робота «Нику»
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«Сбербанк» впервые показал собственного робота «Нику» 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Ефимов рассказал, что «Ника» — это пока рабочее название робота. Устройство представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Аватар — это так называемый робот присутствия, который синхронизирован с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.
«За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — добавил Ефимов.
В 2017 году «Сбербанк» вместе с Московским физико-техническим институтом договорились о развитии iPavlov, в том числе намерились создать систему искусственного интеллекта, которая способна общаться с людьми на «обычном языке».
Тогда глава банка Герман Греф говорил, что iPavlov будет встроен в новые бизнес-приложения, которые интегрируют в работу «Сбербанка».
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