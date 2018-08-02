«Сбербанк» впервые показал собственного робота «Нику»

Ефимов рассказал, что «Ника» — это пока рабочее название робота. Устройство представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Аватар — это так называемый робот присутствия, который синхронизирован с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.

«За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — добавил Ефимов.

В 2017 году «Сбербанк» вместе с Московским физико-техническим институтом договорились о развитии iPavlov, в том числе намерились создать систему искусственного интеллекта, которая способна общаться с людьми на «обычном языке».