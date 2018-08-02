В Самаре половина Безымянки останется без горячей воды на 10 дней

Жители Ново-Вокзальной также попали в орбиту отключений горячей воды

В областной столице со 2 по 12 августа отключат горячее водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе «Предприятия тепловых сетей» (ПТС).

— Речь идет об улицах Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентской, Нагорной, Ново-Вокзальной, Вольской, Металлистов, Свободы и проспекте Металлургов, — рассказали в «ПТС».

Это связано с ремонтом теплотехнического оборудования второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации также подготовили ориентировочную карту района, который останется без горячей воды:

Вместе с тем энергетики начали возвращать горячую воду в дома жителей Промышленного и Кировского районов.