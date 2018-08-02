Почти 42 тыс. детей родились в Подмосковье в январе-июне

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Первые три семьи на юго-западе Москвы заключили договоры на новые квартиры по программе реновации

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