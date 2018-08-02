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Почти 42 тыс. детей родились в Подмосковье в январе-июне
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Почти 42 тыс. детей родились в Подмосковье в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Почти 42 тыс. детей родились в Подмосковье в I полугодии 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Согласно данным Росстата, в Московской области в I полугодии 2018 г. на свет появились почти 42 тыс. детей», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. По словам первого зампреда областного правительства, Подмосковье продолжает удерживать лидирующие позиции по данному показателю и занимает первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Показатель рождаемости в регионе составил 11,3 на 1 тыс. населения. Как напомнил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, чьи слова также приводятся в сообщении, в прошлом году в системе родовспоможения региона произошло важное событие — было открыто пять современных центров материнства и детства, учреждения открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. «В подмосковных центрах материнства и детства собрана уникальная команда, привлечены лучшие специалисты: это и неонатологи, и анестезиологи-реаниматологи, и акушеры-гинекологи. В каждом перинатальном центре работает более 500 человек, причем 200 из них — врачебный персонал», — уточнил Д. Марков. В пресс-службе также напомнили, что в Подмосковье полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов. Всего в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждения, семь из которых — третьего уровня.
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