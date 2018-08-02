В Махачкале выявлены случаи завышения тарифов на авиарейсы в Москву

Местные жители на протяжении нескольких месяцев обращали внимание властей и контролирующих органов на необоснованный, по их мнению, рост стоимости авиабилетов. Еще некоторое время назад билеты в Москву или обратно в Махачкалу можно было приобрести за три-четыре тысячи рублей, а сейчас их цена взлетела до 15 — 20 тысяч.

Подобную стоимость двухчасового перелета пассажиры считают необоснованно завышенной. В соцсетях махачкалинцы выкладывают скриншоты с сайтов продаж авиабилетов, где наглядно видно, что полет на такое же расстояние до некоторых европейских столиц, не говоря уже о российских городах, во много раз дешевле.

— И это при нарастающем турпотоке в Дагестан , когда туристы едут отдохнуть на побережье Каспийского моря. У нашей семьи из трех человек на билеты туда и обратно ушло более 70 тысяч рублей, причем покупали билеты заранее. О каком развитии туризма может идти речь, когда львиная доля расходов приходится на дорогу? — возмущается Людмила Васильева

После того как жители начали обращаться в антимонопольную службу , была проведена проверка.

— Благодаря предоставленной гражданами информации были выявлены случаи двух— и трехкратного завышения тарифов авиакомпаниями. УФАС располагает достаточными основаниями для их включения в группу по признакам коллективного доминирования, — пояснили в антимонопольной службе.

Но, как рассказал «РГ» представитель ведомства, даже если авиакомпании официально будут признаны коллективными монополистами, то они могут отделаться только штрафом. Законодательных норм, с помощью которых антимонопольная служба обязала бы их снижать цены, пока нет.

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