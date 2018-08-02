В Махачкале выявлены случаи завышения тарифов на авиарейсы в Москву 

Местные жители на протяжении нескольких месяцев обращали внимание властей и контролирующих органов на необоснованный, по их мнению, рост стоимости авиабилетов. Еще некоторое время назад билеты в Москву или обратно в Махачкалу можно было приобрести за три-четыре тысячи рублей, а сейчас их цена взлетела до 15 — 20 тысяч.
Подобную стоимость двухчасового перелета пассажиры считают необоснованно завышенной. В соцсетях махачкалинцы выкладывают скриншоты с сайтов продаж авиабилетов, где наглядно видно, что полет на такое же расстояние до некоторых европейских столиц, не говоря уже о российских городах, во много раз дешевле.
— И это при нарастающем турпотоке в Дагестан, когда туристы едут отдохнуть на побережье Каспийского моря. У нашей семьи из трех человек на билеты туда и обратно ушло более 70 тысяч рублей, причем покупали билеты заранее. О каком развитии туризма может идти речь, когда львиная доля расходов приходится на дорогу? — возмущается Людмила Васильева.
После того как жители начали обращаться в антимонопольную службу, была проведена проверка.
— Благодаря предоставленной гражданами информации были выявлены случаи двух— и трехкратного завышения тарифов авиакомпаниями. УФАС располагает достаточными основаниями для их включения в группу по признакам коллективного доминирования, — пояснили в антимонопольной службе.
Но, как рассказал «РГ» представитель ведомства, даже если авиакомпании официально будут признаны коллективными монополистами, то они могут отделаться только штрафом. Законодательных норм, с помощью которых антимонопольная служба обязала бы их снижать цены, пока нет.
Кстати
В Дагестане все чаще стали выявлять нарушения антимонопольного законодательства. Незадолго до этого в регионе впервые был выявлен преступный картель, участники которого заработали около восьми миллиардов рублей на закупках медикаментов и медицинской техники. Руководители четырех компаний, аффилированные с экс-главой минздрава республики, проводили формальные аукционы по закупке лекарств и медицинской техники для государственных нужд. Это позволяло им снижать цену контракта и обеспечивать победу в торгах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции».