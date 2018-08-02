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Новые главврачи назначены в трех лечебных учреждениях Приморья
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Новые главврачи назначены в трех лечебных учреждениях Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ближайшее время в трех лечебных учреждениях Приморья появятся новые руководители. На должность главного врача они были назначены по итогам конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений края, сообщает PRIMPRESS.
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