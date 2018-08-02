Ещё
Семь поликлиник на 2,8 тыс. посещений в смену введут в Москве до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь поликлиник на 2,8 тыс. посещений в смену введут в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
В пяти округах столицы будут введены новые поликлиники до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«Жители пяти округов столицы получат новые поликлиники до конца года. По две — на севере и северо-востоке Москвы, по одной — в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Уточняется, что мощность семи планируемых к вводу в 2018 г. поликлиник составляет 2,8 тыс. посещений в смену, все они строятся за счет бюджета города.
Так, с начала года введены два объекта здравоохранения за счет горбюджета: пристройка к поликлинике мощностью 100 посещений в смену в районе Бескудниковский на севере Москвы и подстанция скорой помощи в районе Царицыно Южного административного округа столицы.
«За счет средств федерального бюджета и инвесторов с начала года в Москве введены: диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколково, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета им. Н. Пирогова на ул. Островитянова, поликлиника в поселении Внуковское Новомосковского административного округа столицы, а также реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское», — отметил С. Левкин.
Всего в 2011-2017 гг. в Москве было введено 66 объектов здравоохранения — 19 за счет бюджета города и 47 — за счет привлеченных средств инвесторов.
Агентство «Москва»: последние новости
Тимати не признал вину по делу о нарушении общественного порядка СК возбудил уголовное дело по факту убийства российских граждан в ЦАР Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона112
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками69
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах76
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью797
Украинские военные заявили о масштабном «котле»75
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение