Семь поликлиник на 2,8 тыс. посещений в смену введут в Москве до конца года

В пяти округах столицы будут введены новые поликлиники до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Жители пяти округов столицы получат новые поликлиники до конца года. По две — на севере и северо-востоке Москвы , по одной — в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина

Уточняется, что мощность семи планируемых к вводу в 2018 г. поликлиник составляет 2,8 тыс. посещений в смену, все они строятся за счет бюджета города.

Так, с начала года введены два объекта здравоохранения за счет горбюджета: пристройка к поликлинике мощностью 100 посещений в смену в районе Бескудниковский на севере Москвы и подстанция скорой помощи в районе Царицыно Южного административного округа столицы.

«За счет средств федерального бюджета и инвесторов с начала года в Москве введены: диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколково, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета им. Н. Пирогова на ул. Островитянова, поликлиника в поселении Внуковское Новомосковского административного округа столицы, а также реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское», — отметил С. Левкин.

Всего в 2011-2017 гг. в Москве было введено 66 объектов здравоохранения — 19 за счет бюджета города и 47 — за счет привлеченных средств инвесторов.