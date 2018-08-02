В Киргизии проходит международный фестиваль ремесленников

Казахстана, Таджикистана, В двенадцатый раз подряд столица Киргизии стала местом проведения международного фестиваля ремесленников «Оймо». Более 150 мастеров из стран Центральной Азии — Узбекистана Туркменистана , — а также России , Индии, Афганистана вновь установили свои шатры в центре Бишкека возле кинотеатра «Ала-Тоо». В течение нескольких дней горожане могли не только лицезреть, но и приобрести различные изделия ручной работы.

Сумки, головные уборы, мягкие игрушки, ковры, украшения… В основном они изготовлены из войлока. Здесь же — расписная посуда, которая, по словам художника-дизайнера Носыра Нуруллаева из Самарканда (Узбекистан), расходится на «ура». Впрочем, популярностью у покупателей пользуется практически все, что выкладывается на импровизированные прилавки.

Однако главное для участников фестиваля не это. Как рассказал Носыр Нуруллаев, важнее все-таки встречи с коллегами по ремеслам, обмен опытом, новыми техниками работы, короче говоря — общение.

Организаторы ежегодного мероприятия говорят, что цель фестиваля — сохранение, прежде всего, культурного наследия и возрождение преемственности традиций. А так как начинается «Оймо» в Бишкеке и через несколько дней переезжает на Иссык-Куль в курортную Чолпон-Ату, то он также способствует превращению побережья озера в территорию международного культурного туризма.

Тем временем

Многие туристические компании республики и соседних стран вносят фестиваль в свои календари региональных мероприятий, которые могут привлечь в КР новых гостей. У тех, кто не успел посетить «Оймо» в Бишкеке — в столице он проходил с 26 по 29 июля, — есть шанс сделать это в Чолпон-Ате до пятого августа. Шатры ремесленников установят на центральной площади города напротив Экоцентра.