На Ямале отмечают День середины лета

2 августа в православной традиции — это Ильин день, а у коренных народов Севера сегодня тоже праздник, они отмечают День середины лета.

В каждой народности он называется по-разному: Лун Кутап Хатл (ханты), Та-ер яля (ненцы), Ильин день (коми).