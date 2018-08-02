На Ямале отмечают День середины лета 

2 августа в православной традиции — это Ильин день, а у коренных народов Севера сегодня тоже праздник, они отмечают День середины лета.
В каждой народности он называется по-разному: Лун Кутап Хатл (ханты), Та-ер яля (ненцы), Ильин день (коми).
Оленеводы Приуральского района отпразднуют День середины лета на самом крайнем северном массиве Полярного Урала — Константиновом камне, который расположен в 45 км от Карского моря, сообщает пресс-служба губернатора региона. Программа праздника включает традиционные народные забавы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках мероприятия состоится рабочее совещание с оленеводами. С кочевниками встретятся представители администрации Приуральского района, департамента по делам моренных малочисленных народов Севера ЯНАО и компании «Газпром инвест».