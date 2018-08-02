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Две новые полосы движения открыли на Маратовской развязке в Иркутске
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Две новые полосы движения открыли на Маратовской развязке в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Движение по двум новым полосам открыли на Маратовской развязке в Иркутске. Это позволит сократить количество пробок, которые образуются в районе предместья Рабочего в час пик, отмечает пресс-служба мэрии.
Мэр Дмитрий Бердников лично проверил, как идут работы на участке, а также отметил, что на этом преображение важной магистрали не закончится. «В следующем году мы планируем благоустраивать пространство внутри дорожной петли, также будет разработан проект надземного пешеходного перехода в этом районе», — сказал глава города.
Масштабные дорожные работы идут еще на нескольких улицах. Рабочие приступают к ремонту после 20:00, когда основной поток машин уже спал, а завершают к утру. Это позволяет избежать многочасовых пробок. Так, ремонт начался на улице Чкалова от набережной Ангары. Здесь установят новые бордюры, построят тротуары и проведут фрезеровку проезжей части. Кроме того, замене подлежит более 2,5 тыс. кв. метров дорожного полотна, а для водителей будут оборудованы парковочные карманы, заезды во дворы и примыкания к другим улицам.
Также ремонту подвергнется улица Чехова, где расширят проезжую часть, выровняв парковочные карманы. Сейчас там уже построили тротуар в соответствии с требованиями доступной среды, установили новые бордюры, кое-где уложили новое дорожное основание. Ремонт улицы продлили еще на десять дней, потому что была обнаружена деформация нижних слоев покрытия. Она появилась, поскольку в прошлые годы ремонт этой дороги проводили без должного контроля.
Всего в Иркутске до конца сентября планируют отремонтировать 33 участка городских улиц, протяжённостью 32 км. На 14 объектах ремонт, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», уже завершен.
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