Спартанские условия и работа в шахте: на предприятии в Башкирии использовали труд подростков

Юноши занимались тяжёлой работой наравне со взрослыми Прокуратура Абзелиловского района провела проверку исполнения трудового законодательства на горнодобывающем предприятии. Установлено, что трое 17-летних подростков неофициально работали горнорабочими на разборке руды. Студенты политехнического колледжа из Магнитогорска трудились в тяжелых условиях: вручную переносили плиты весом около 20 кг, добывали кварциты из монолита с помощью зубил и молотка. Несовершеннолетние жили в бытовых вагончиках, питание работодателем организовано не было. Между тем законодательство устанавливает запрет на применение детского труда на указанных работах. В целях устранения нарушения трудовых прав несовершеннолетних прокуратура района внесла директору организации представление. По итогам его рассмотрения предприятие прекратило использование труда несовершеннолетних лиц на разработке полезного ископаемого. В отношении компании и его директора возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по республике.