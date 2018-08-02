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Спартанские условия и работа в шахте: на предприятии в Башкирии использовали труд подростков
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Спартанские условия и работа в шахте: на предприятии в Башкирии использовали труд подростков 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Юноши занимались тяжёлой работой наравне со взрослыми
Прокуратура Абзелиловского района провела проверку исполнения трудового законодательства на горнодобывающем предприятии.
Установлено, что трое 17-летних подростков неофициально работали горнорабочими на разборке руды. Студенты политехнического колледжа из Магнитогорска трудились в тяжелых условиях: вручную переносили плиты весом около 20 кг, добывали кварциты из монолита с помощью зубил и молотка. Несовершеннолетние жили в бытовых вагончиках, питание работодателем организовано не было.
Между тем законодательство устанавливает запрет на применение детского труда на указанных работах.
В целях устранения нарушения трудовых прав несовершеннолетних прокуратура района внесла директору организации представление. По итогам его рассмотрения предприятие прекратило использование труда несовершеннолетних лиц на разработке полезного ископаемого.
В отношении компании и его директора возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по республике.
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