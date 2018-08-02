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Минэкологии РТ отобрало пробы воздуха в Нижнекамске после жалоб жителей
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Минэкологии РТ отобрало пробы воздуха в Нижнекамске после жалоб жителей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Минэкологии РТ отобрало пробы воздуха в Нижнекамске минувшей ночью и утром 2 августа.
Об этом сообщила «АиФ-Казань» старший специалист Закамского территориального управления министерства Дилара Хамидуллина. «Ночью мы взяли четыре пробы, утром еще шесть проб в районе 36 микрорайона, Большого Афанасово, у очистных сооружений, нефтебазы, в районе улиц Чишмяле, Строителей», — рассказала она.
Сами жители сообщают о невыносимом едком химическом запахе. «Какой-то едкий запах, дышать нечем, в горле горечь», «На Гайнуллина полный жесткач, пахнет углевородами даже через закрытые окна» — делятся горожане в соцсети. Жители строят предположения, кто из предприятий является источником неприятного запаха: «На нефтебазе цистерны пропаривают. Из-за этого вонь», сообщает пользователь Денис. «Нефтебаза около очистных, опять свои цистерны промывают», — подтверждают другие. По словам Дилары Хамидуллиной, в городе идет также реконструкция биологических очистных сооружений (БОС принадлежат «Нижнекамскнефтехиму», но обслуживают весь город. — Прим.авт.). «Нужно принять во внимание, что сейчас идет реконструкция БОС, в данный момент идет очистка песколовок. Это технический процесс, без него никак», — сообщила она.
Предварительные результаты проб будут известны к вечеру и «АиФ-Казань» о них сообщит.
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