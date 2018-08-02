В Орле на бульваре Молодежи засветились волшебные арки

На бульваре Молодёжи установили шесть красивых арок, далее на них в закрепленные горшки будут высажены цветы. Фото опубликовал в своем канале советник врио губернатора Андрея Клычкова

В администрации Орла пояснили, что все световые конструкции останутся в микрорайоне Зареченском, хотя изначально и были планы установить их на улице Ленина в центре города. Тогда решение властей вызвало критику в связи с разрушением видовой перспективы.

Устанавливает световые конструкции в Орле ООО «Завод металлоконструкций». Стоимость контракта составила 26 млн рублей. Это субсидии Орлу из областного бюджета. Подрядчик должен украсить мосты световыми «Колоннами», «Солнышками», «Канделябрами». Последние появятся еще и у областной администрации. Там же предложили разместить светящиеся перо и книгу. Работы должны завершить до конца августа.