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В Орле на бульваре Молодежи засветились волшебные арки
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В Орле на бульваре Молодежи засветились волшебные арки 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На бульваре Молодёжи установили шесть красивых арок, далее на них в закрепленные горшки будут высажены цветы. Фото опубликовал в своем канале советник врио губернатора Андрея Клычкова.
В администрации Орла пояснили, что все световые конструкции останутся в микрорайоне Зареченском, хотя изначально и были планы установить их на улице Ленина в центре города. Тогда решение властей вызвало критику в связи с разрушением видовой перспективы.
Устанавливает световые конструкции в Орле ООО «Завод металлоконструкций». Стоимость контракта составила 26 млн рублей. Это субсидии Орлу из областного бюджета. Подрядчик должен украсить мосты световыми «Колоннами», «Солнышками», «Канделябрами». Последние появятся еще и у областной администрации. Там же предложили разместить светящиеся перо и книгу. Работы должны завершить до конца августа.
Сообщение В Орле на бульваре Молодежи засветились волшебные арки появились сначала на РИА 57.
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