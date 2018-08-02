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Власти остались недовольны обрезкой деревьев в центре Воронежа
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Власти остались недовольны обрезкой деревьев в центре Воронежа 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Обрезку деревьев в центре Воронежа обсудили на заседании в мэрии в среду, 1 августа.
Экологи обнаружили ряд нарушений в обрезке деревьев на проспекте Революции, улицах Мира и Кардашова, Ленинском проспекте. По словам руководителя городского управления экологии Натальи Ветер, вместо умеренной формовочной обрезки выполнялась так называемая «сильная», а также омолаживающая обрезка. Насаждения после проведения уходных работ с нарушением правил в большинстве случаев не усыхают, но ослабевают, что сокращает сроки жизнедеятельности растений, кроме того, ухудшается внешний вид.
«Мы обеспокоены качеством проведенных работ. Особенно, когда речь идет о центре города. О сложившейся ситуации мы доложим главе города Вадиму Кстенину и будем предлагать инициировать проверку эффективности расходования средств и качества проведенных работ», — отметил заместитель мэра Алексей Антиликаторов.
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