Власти остались недовольны обрезкой деревьев в центре Воронежа

Обрезку деревьев в центре Воронежа обсудили на заседании в мэрии в среду, 1 августа.

Экологи обнаружили ряд нарушений в обрезке деревьев на проспекте Революции, улицах Мира и Кардашова, Ленинском проспекте. По словам руководителя городского управления экологии Натальи Ветер, вместо умеренной формовочной обрезки выполнялась так называемая «сильная», а также омолаживающая обрезка. Насаждения после проведения уходных работ с нарушением правил в большинстве случаев не усыхают, но ослабевают, что сокращает сроки жизнедеятельности растений, кроме того, ухудшается внешний вид.