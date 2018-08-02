«Мобилизация» гражданских авто: мы готовимся к войне?

Минобороны подготовило поправки к приказу №151 от 2014-го — ведомство не прочь поставить на военный учет гражданскую технику. Чтобы не только информация о тракторах и грузовиках (так это сейчас), но и о легковушках находилась в Минобороны… Правда, не исключено, что будут какие-то изменения и дополнения к предложенному: ведомство сейчас над этим работает. Но общая концепция предложений едва ли изменится.

Итак, Минобороны готово вести учет личного транспорта граждан. Речь прежде всего идет об отечественных внедорожниках. Иностранные же авто военные намерены использовать в самый последний момент, если уж совсем ничего другого не останется.

«Служить» машины будут в мирных местах — подвезти приказ, отправить курьера и т.д. На войну обещают их не посылать. Служба продлится только до тех пор, пока из резерва военным не пришлют их собственную технику.

За каждый день использования машины владельцу предоставят компенсацию. Если же ТС вояки угробят или оно попадет в ДТП, выплатят ущерб. «Мобилизовать» намерены не только частные машины, но и принадлежащие юрлицам. Регистрировать их в Минобороны будут благодаря переданной военным информации из ГИБДД

Еще ведомство планирует брать «напрокат» мобильные дизельные и электрические станции. В общем, всё, что может помочь срочно развернуть военный лагерь в полевых условиях.

Правда, все это может случиться, только если в стране будет объявлено военное положение.

Казалось бы, все логично. Если завтра война — надо мобилизовываться всем. Но как-то тревожно от таких внезапных инициатив.

В последнее время происходит так много событий, от которых за версту несет возможной войной… Так что, и вправду готовимся? Если уж военные вспомнили про гражданские легковушки, видимо, что-то где-то идет совсем не так. Ведь если у России такая надежная оборона, такая суперсовременная техника, как это постоянно нам внушают, почему нужны всеобщие мобилизации, да еще сопровождающиеся столь архаичными методами?

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