Фитнес-день с солистом группы Estradarada Александром Химчуком

Досье: Александр Химчук, солист группы Estradarada

Родился: 30 июля 1970 года.

Александр связал свою жизнь с творчеством после того, как ушел из Железнодорожного института, проучившись там всего год.

Руководил студией «Pistolet Film».

В 2013 году создал музыкальный проект Estradarada вместе с Вячеславом Кондрашиным.

В 2017 году Estradarada была представлена в категории «Прорыв года» премии Муз-ТВ и «Лучший старт» премии RU.TV.

Александр Химчук

8:00 — 9:00 Я стараюсь вставать пораньше — часов в 8 утра. Но не скрою, что иногда могу проспать и до обеда, особенно после гастролей.

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Фитнес-день с Русланом НигматуллинымРуслан Нигматуллин рассказал сайту Teleprogramma.pro о том, чем заменил ежедневные тренировки после ухода из большого спорта, и что надо есть, чтобы похудеть. Несмотря на то, что мой день может начаться где угодно — в гостиничном номере на гастролях или дома— я взял себе за правило каждое утро отжиматься по 50 раз. Я думаю, что это хорошая нагрузка на всех групп мышц. К тому же физическая активность с утра помогает мне проснуться и заряжает энергией на целый день.

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А вот в тренажерный зал я не хожу: это отнимало бы слишком много времени, которое лучше потратить на творчество.

10:00 — 11:00 У нас очень напряженный график, поэтому иногда я даже позавтракать не успеваю. Что поделать — работа! (Улыбается)

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12:00 — 13:00 Если у меня выдался свободный день, то я с удовольствием прогуляюсь, а иногда даже и на турнике упражняюсь по старой памяти.

В прошлом я занимался пауэрлифтингом. Этот вид спорта также также называют силовым троеборьем: в него входят приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. Но потом в моей жизни появилась музыка и спорт пришлось отодвинуть на второй план. Кстати, этим летом открыл для себя еще один интересный вид спорта — яхтинг.

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14:00 — 16:00 Обедать по графику и схеме тоже не получается из-за множества перелетов каждую неделю. Но я давно для себя решил не питаться в самолетах, не есть перед концертом тяжелую пищу и стараться ограничивать себя в еде на ночь.

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17:00 — 19:00 В конце дня я был бы не прочь сходить на массаж. Особенно мне нравится аутентичный тайский массаж, но хожу я на него только когда бываю в Таиланде в отпуске. Зимой в наших широтах хожу в баню. А вот прочие расслабляющие процедуру в спа-салонах все же оставлю прекрасной половине человечества.

Кстати, а рыбалка — это расслабляющая процедура? Для меня да!

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22:00 — 23:00 Когда я в отпуске, то стараюсь ложиться спать пораньше. Мне кажется, это гораздо здоровее для организма. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1191248093512784727_210153125"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.840625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.840625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);