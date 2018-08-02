Бесплатные пересадки начали действовать в нижегородских маршрутках

Бесплатные пересадки начали действовать между муниципальным транспортом и маршрутными такси Нижнего Новгорода. Об этом сообщает компания по обеспечению электронной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте «Ситикард» на официальной странице в социальной сети.

Читайте также

Безлимитный проездной на неделю появился в Нижнем Новгороде

Так, тариф «Электронный кошелек 60/90 минут» с 1 августа в тестовом режиме работает на целом ряде маршрутов частных перевозчиков. В частности, транспортные карты с возможностью бесплатной пересадки теперь действуют в маршрутках № 71, следующих от Торфопредприятия до площади Свободы (ИП Каргин).

Также к системе подключились маршруты ООО «Лидер-Транс»: № 14 — от автовокзала «Щербинки» до улицы Деловой, № 79 — от станции «Петряевка» до автовокзала «Щербинки», № 89 — от поселка Новая стройка до автовокзала «Щербинки», № 92 — от микрорайона Бурнаковсий до микрорайона Цветы.

Кроме того, бесплатные пересадки возможны на двух маршрутах ООО «Победа-НН»: № 39 — от автобусной остановки «Лазурь» до микрорайона Седьмое небо и № 63 — от Южного шоссе до улицы Бориса Корнилова.

Также к системе присоединились три маршрута ООО «Мещеряков и компания»: № 210 — от Канавинской автостанции до Березовой поймы, № 315 — от Северной проходной Автозавод до Ивановки и № 318 — от поселка Дубравный до поселка Большое Козино.

Напомним, электронная оплата проезда введена на нескольких нижегородских маршрутах.