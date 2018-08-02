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Мнимый родственник выманил у петрозаводчанина 60 тысяч рублей
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Мнимый родственник выманил у петрозаводчанина 60 тысяч рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Звонивший аферист рассказал, что грубо нарушил ПДД, а сотрудники полиции требуют с него штраф.
Петрозаводчанин сообщил в полицию о том, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции выяснили, что в отношении мужчины злоумышленники использовали распространенный способ завладения чужими сбережениями, сообщили в пресс-службе МВД региона.
«Привет. Узнал? Я выехал к тебе на машине, скоро увидимся» — с такими словами обратился к потерпевшему мужчина, позвонивший с неизвестного номера. По голосу и манере общения, петрозаводчанин идентифицировал звонившего как родственника, живущего в соседнем регионе. Спустя несколько часов тот снова позвонил и сообщил, что грубо нарушил ПДД и сотрудники ДПС требуют 30 тысяч рублей, чтобы не привлекать его к ответственности.
Для большей убедительности «родственник» передал трубку «полицейскому», который разъяснил возможные последствия нарушения, а также назвал сумму «штрафа» и номер банковской карты, на которую нужно перечислить деньги. Озабоченный ситуацией петрозаводчанин перевел деньги, но вскоре «родственник» позвонил снова. Он рассказал, что ему удалось договориться с полицейскими об уменьшении «штрафа», но для этого нужно заплатить еще 30 000 рублей. Все деньги он обещал вернуть по приезду.
Петрозаводчанин, толком ничего не поняв, выполнил очередной перевод. Затем он связался с родственником по номеру телефона, который у него был записан ранее. Во время разговора выяснилось, что тот дома и ехать в Карелии не планировал. Стражи порядка начали проверку.
За два летних месяца в Петрозаводске органами внутренних дел зарегистрировано 15 случаев с подобной схемой обмана граждан. Сотрудники МВД напоминают: любая информация с просьбами об оказании финансовой помощи родственнику или знакомому требует проверки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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