5 интересных лекций TED о технологиях будущего

С каждым днем наука демонстрирует открытия, которые все больше сокращают разрыв между реальностью и тем, что мы привыкли видеть только в фантастических фильмах. Глядишь, еще немного, и завтрак тебе будет готовить собственный повар-робот, ты сможешь играть в шахматы с голограммой или станешь рядовым армии сопротивления во время восстания машин. Ну это все страшилки голливудских фантазеров. На самом деле технологии способны принести много полезного. И пусть многое из того, что уже изобретено, еще не стало предметом массового использования, но оно уже находится на полпути к этому. И пока ты считаешь высшим достижением мировой науки оптоволоконный интернет, ученые придумали такие вещи, по сравнению с которыми все, чем мы пользовались доселе, можно отнести к каменному веку. Вот несколько лекций о том, к каким технологиям движется наука и к каким уже пришла.

1. Сможем ли мы сохранить контроль над искусственным интеллектом

https://youtu.be/8nt3edWLgIg В определенной степени искусственный интеллект уже существует. И пусть он сейчас не достиг фазы самостоятельного управления, но как минимум в шахматы тебя он обыграть может. Все идет к тому, что машины будут способны выполнять много задач без вмешательства человека. Нейробиолог и философ Сэм Харрисс в своей лекции пытается разобраться, какую роль ИИ будет играть в жизни людей и как предотвратить худший сценарий будущего, где люди для машин будут чем-то вроде муравьев для нас. Как искусственный интеллект может облегчить жизнь людям

2. Как роботостроение способно создать совершенные протезы

https://youtu.be/PLk8Pm_XBJE Бионический дизайнер Хью Херр максимально наглядно рассказывает о технологии NeuroEmbodied Design, которая способна изменить потенциал медицинского протезирования. Благодаря созданию синтетических тканей, ученые увеличили технические функции протезов таким образом, что с ними человек может обрести дополнительные физические возможности. И речь не только о способности ходить или быстро бегать. В лекции рассказывается о потенциальном умении человека преодолевать гравитацию и парить над землей.

3. Будущее нанотехнологий

https://youtu.be/Ds_rzoyyfF0 О нанотехнологиях мы уже слышим очень давно, толком даже не понимая, что это длинное слово означает на самом деле. В нашей стране существует даже целое ведомство под названием «Роснано» , которое по идее занимается разработкой чего-то полезного. Человечество идет по пути уменьшения и мобильности используемых предметов для их удобства и доступности. Нанотехнологии призваны продолжить эту традицию технического «съеживания» и сделать многие процессы невидимыми за счет взаимодействия микроскопических углеродных наночастиц. В общем, в нашей интерпретации это звучит несколько небрежно, поэтому лучше послушай лекцию Георгия Тулевского, который в нанотехнологиях разбирается лучше нас.

4. Альтернативный мир голограмм

https://youtu.be/1cQbMP3I5Sk То, что в фильме «Железный человек» представлялось как изобретение самовлюбленного Тони Старка , совсем скоро может стать реальностью. В этой лекции Алекс Кипман представляет проект HoloLens — голографический компьютер, воспроизводящий 3D-голограммы, которые поддаются управлению. То есть ты сможешь не только видеть голографические объекты, но и взаимодействовать с ними. Подобная технология позволит не только заменить привычные всем экраны, но и создавать альтернативные пространства в пределах существующих.

5. Робот, поедающий загрязнения

https://youtu.be/CVdPhUPO5YU Нет, это не ВАЛЛ-И, потому что тот его просто перерабатывал в прессованные блоки. Этого зовут Row-bot, и создал его Джонатан Росситер — эксперт в роботостроении, который предлагает инновационный способ борьбы с загрязнением окружающей среды. В частности, это касается загрязненных водоемов. По замыслу ученого, Row-bot представляет собой плавательный прибор, который использует микробный топливный элемент для нейтрализации химических отходов в воде. Причем эта же технология и генерирует электричество, на основе которого работает данное устройство. Как заявляет Джонатан Росситер, его изобретение способно стать предвестником биоразлагаемых автономных роботов и стать частичным решением глобальных экологических проблем. Лекции TED, которые доказывают, что миром правит математика